Rafa Kalimann anuncia mudança para Nova York

A apresentadora e vice-campeã do BBB 20, Rafa Kalimann, 28, anunciou estar de mudança para Nova York, nos Estados Unidos, no próximo sábado (23), onde pretende passar uma temporada de estudos. As informações são da Quem.

Em entrevista à revista, a influenciadora digital, que está solteira, disse estar indo sozinha para a nova cidade com planos de se desligar para se reconectar, além de focar em sua vida profissional. Ela deve ficar no país até o fim do ano.

"Comecei a aprender inglês na pandemia remotamente e preciso aprender na vivência, na prática. Estou indo sozinha. Acho que tem momentos na vida da gente que temos que aprender a desligar uma chavinha, principalmente quando você recebe muita projeção. Preciso me desligar, para me reconectar. Vivi muito isso no Big Brother. Fico até o Natal. O futuro a Deus pertence", disse.

Momentos difíceis

Após do término do namoro com Daniel Caon, Kalimann passou por momentos conturbados recentemente, sendo alvo de críticas e cancelamento. Os episódios, segundo conta, a fizeram mais forte.

"Vivi momentos muito difíceis pouco tempo atrás. Tive muitas consequências de muitas coisas que foram, bem-vindas até, envolvendo as redes sociais, muitos ataques e desafios, que eu não gostaria de viver e não desejo que ninguém viva também. E foram bem-vindos justamente por isso mesmo. Acho que tudo tem algo para te ensinar. E acho que isso me ensinou justamente a ser mais forte".

Atualmente, a apresentadora admite passar por uma boa fase pessoal e de autoconhecimento. "Estou apaixonada por mim mesma. Sou extremamente profunda. Quando começo uma relação, sou profunda nela e estou aprofundando em mim. Tem também várias terapias".conta.