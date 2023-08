Quem voltou para o 'No Limite'? Veja os destaques do programa dessa terça (8)

A noite dessa terça-feira (8) foi marcada por muita emoção e reviravolta no programa No Limite Amazônia. No sétimo episódio do reality, além do desafio do dia, houve também uma prova de repescagem, em que Dedé Macedo levou a melhor na briga, e retornou ao jogo.

Fora ele, a briga das canoas foi disputada pelos competidores Amanda Momente, Simoni Santos, Guilherme Holanda e Cláudio Heinrich.

Desafio do dia

O desafio do dia consistia em ter uma boa mira no arco e flecha. "Precisam ser certeiros, de manhã vocês tiveram esse treinamento. Vocês escolheram animais, aqui no colar tem o nome de cada animal, e ali nas estruturas com os alvos também tem os nomes de cada animal. O objetivo é acertar no alvo daquele que você não quer que ganhe", contou Fernando Fernandes.

O apresentador do reality também revelou o prêmio do ganhador. "Alguém gostaria de um hambúrguer, batata, onion rings [anéis de cebola], suco natural? Eu não sei se alguém gosta de torta de chocolate", revelou Fernandes.

Paulinha levou a melhor no desafio e conquistou a imunidade e o privilégio. "Que sensação boa, eu queria muito sentir isso, além de imunizada, eu vou comer muito bem", comemorou ela, que escolheu Yuri Fulý para acompanhá-la na hora do lanche.

Portal da Eliminação

Após a prova de Imunidade e Privilégio que aconteceu nessa noite de terça-feira (8). Os participantes foram ao Portal da Eliminação para votar e eliminar um rival no jogo, no entanto, foram surpreendidos nos minutos finais.

Amanda Momente foi a participante da noite que mais recebeu votos para deixar o No Limite. "Essa foi a experiência mais assustadora e divertida da minha vida, eu amei demais", disse a ela, aos prantos.

Minutos após a eliminação, ela foi informada de que ganharia uma segunda chance no reality.

Briga das Canoas

Logo no inicio da atividade, Fernando Fernandes explicou como ela funcionaria. "Vocês sabem a importância de estar aqui. Apenas um vai voltar para o jogo e para a disputa de R$ 500 mil. Para isso, vocês vão se enfrentar em uma batalhas de canoas. O objetivo é afundar a canoa do colega".

Dedé Macedo sobreviveu aos ataques dos rivais, continuou na prova com a canoa intacta e ganhou uma segunda chance em No Limite. "Isso é muito bom, dá um gás", vibrou o vencedor.

Já no fim do episódio, Fernando Fernandes fez um anúncio que chocou os competidores. Confira.