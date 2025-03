Previsão do signo de Aquário para hoje, 17 de março

Estamos num clima de revelações e profundidade emocional. A Lua ingressou em Escorpião logo cedo, trazendo à tona questões que estavam ocultas. Esse trânsito pode te levar a explorar seu submundo interno, confrontando medos, inseguranças e padrões que precisam ser transformados.



Além disso, a tensão entre a Lua e Plutão no período da manhã indica que não há mais espaço para fugir do que incomoda. Algo precisa ser encarado de frente, como um baú trancado que guarda verdades inadiáveis. Encare isso como um convite para a cura e para a libertação.



No período da tarde, o Sol encontra o Nodo Norte, um alinhamento poderoso que fala sobre destino e crescimento. Se há situações que te diminuem ou te fazem sentir aprisionada, é hora de encerrá-las. Não se deixe dominar pelo medo. A melhor forma de agir é reconhecer o que precisa ser finalizado e tomar essa decisão com consciência.

Signo de Aquário hoje

Mudanças na carreira podem estar no horizonte. Você está onde realmente deseja estar? Seu valor não está atrelado apenas ao que você produz. Repense sua relação com o dinheiro e a forma como investe sua energia no que faz.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.