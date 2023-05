​Quem saiu do Masterchef ontem? Veja como foram as provas desta terça (23)

Neylano foi o primeiro eliminado da 10ª temporada do MasterChef Brasil. O amazonense teve um desempenho negativo nas provas da noite dessa terça-feira (23). A saudade da família foi um dos motivos apontados por ele para a performance insuficiente.

A série de resultados desfavoráveis começou logo na primeira dinâmica, quando os competidores receberam um caixa com ingredientes variados. O jovem de 19 anos optou por preparar uma receita clássica, que acabou desagradando os jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Rodrigo Oliveira.

Já na prova de eliminação, os participantes tiveram que fazer um hambúrguer para se salvar. Neylano teve dificuldade em preparar o pão do lanche, o que o desestabilizou emocionalmente. “Quando tirei [o pão] do forno e vi que não estava tão bonito, já fiquei meio abalado”, desabafou à produção do programa.

O amazonense e Dielen, de quem ficou próximo durante a participação da atração, foram os que tiveram o pior desempenho da noite, junto com Wilton, mas o jovem estudante de nutrição acabou sendo o eliminado. Apesar de ser salva, a colega nem comemorou a vitória devido à saída do amigo. “Foi a mesma coisa de pegar meu coração e esmagar”, disse.

PROVAS DO PROGRAMA

No primeiro desafio da noite, os 18 competidores receberam caixas divididas entre "céu" e "inferno". Enquanto os recipientes referentes ao cosmos tinham diversos ingredientes e possibilitavam a realização de diversas receitas, os outros traziam os insumos para somente uma única preparação: macarrons.

Mesmo após receber a caixa da categoria "inferno", o pastor Endrik levou a melhor e foi o vencedor, seguindo por Emanuel, que também teve que preparar o doce. Neylano foi o único com o recipiente "céu" que recebeu destaque negativo.

Na segunda prova, os competidores prepararam hambúrgueres. Ao fazer o prato na brasa, Danilo se destacou e ganho um pin dourado — acessório que é novidade da edição e é entregue a quem vencer as dinâmicas. Neylano teve novamente um desempenho ruim e acabou sendo o eliminado da noite.