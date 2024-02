Quem saiu do BBB 24? Juninho é o 7º eliminado com 60,35% dos votos

Juninho foi o sétimo eliminado do Big Brother Brasil 24 com 60,35% da média dos votos. O resultado foi divulgado ao vivo nesta terça-feira (6). Também estavam na berlinda Alane, Beatriz, e Isabelle.

O motoboy foi parar no paredão após ser indicado pela casa por uma das quatro votações em grupo que ocorreu no último domingo (4). A segunda pessoa mais votada foi Alane, que ficou com 36,64%, seguida de Beatriz e Isabelle, com respectivamente, 1,95% e 1,06%.

Veja também

Como foi a formação de paredão

Antes de começar a votação da casa, o anjo Matteus, além de estar imune, deu o colar para Deniziane. Davi também ficou imune por ter atendido ao Big Fone. Já a líder Fernanda indicou Beatriz para enfrentar a berlinda.

Em votação aberta, o grupo sem pulseira votou, em maioria, no Juninho. Enquanto o grupo com pulseira votou em Alane e Isabelle. Diante do empate, a líder Fernanda escolher Alane.

Já na votação em confessionário, o grupo sem pulseira votou em, maioria, em Isabelle. Por sua vez, o grupo votou em Marcus Vinicius. Porém, o Marcus venceu a prova Bate e Volta.

VALOR DO PRÊMIO

O BBB 24 começou com o valor zero e irá aumentar progressivamente a cada semana. Às terças-feiras, o eliminado gira a roleta da Stone, que tem valores de R$ 0 até R$ 250 mil. O valor sorteado será acrescentado ao prêmio.

Evolução do prêmio até o momento:

Lucas Pizane girou a roleta no dia 16 de janeiro e garantiu R$ 250 mil;

Vinicius girou a roleta no dia 23 de janeiro e acrescentou R$ 50 mil ao prêmio;

Luigi girou a roleta no dia 30 de janeiro e acrescentou R$ 250 mil ao prêmio;

Juninho girou a roleta no dia 6 de fevereiro e acrescentou R$ 200 mil ao prêmio.

Valor total acumulado: R$ 750 mil