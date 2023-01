Quem matou Fausto em 'O Rei do Gado'? Veja como advogado morreu na novela

Após a morte de Fausto, o fazendeiro Geremias confessará ser o verdadeiro assassino do advogado, em trama da novela 'O Rei do Gado', reprisada pela TV Globo. A declaração será dada durante uma conversa com Rafaela. "Fui eu, Rafaela. Eu matei aquele desgraçado. E sem nenhum remorso".

O óbito do advogado estava envolto de muitas suspeitas e mistérios, mas o latifundiário explicará que cometeu o crime depois de descobrir estar sendo enganado por Fausto.

"Mas por que o senhor...", perguntará Rafaela, interpretada por Glória Pires. Ele, por sua vez, responderá: "Tua história, Rafaela, tá mal contada desde o início", fazendo referência ao fato dela fingir ser Marieta.

Quem é Fausto?

Em ‘O Rei do Gado’, Fausto era um advogado que trabalhada para o fazendeiro Geremias Berdinazzi. Interpretado por Jairo Mattos, foi assassinado por ter tentado enganar o patrão. Ele chegou a aplicar golpes na família para conseguir parte da fortuna.

Juntamente com Rafaela, Fausto tentou enganar Geremias para conseguir ficar com o dinheiro da herança. Porém, esquema foi interrompido quando o advogado surge morto.