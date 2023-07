Quem foi eliminado do 'No Limite'? Veja destaques do programa de quinta (27)

O ator Paulo Vilhena foi o participante que deixou o programa "No Limite 2023" no episódio dessa quinta-feira (27). Ele rejeitou o benefício de continuar na atração, oportunidade cedida aos mais votados durante o Portal da Eliminação duplo, e preferiu voltar para casa. Com a desistência, a última competidora eliminada, Simoni, acabou retornando ao reality.

Diferente das últimas semanas, nesta etapa as duas tribos tiveram que indicar membros para deixar o reality show. Dedé Macedo foi o mais votado na Jenipapo, enquanto Paulinho acabou sendo o escolhido na Urucum após ceder um Amuleto de Imunidade à Yuri Fulý, que havia recebido a maioria dos votos.

A dupla supostamente eliminada foi enviada a um local secreto onde foi informada que ao invés de sair do programa estava indo para o "Ocurïde", uma zona de espera. Ao ser questionados pelo apresentador Fernando Fernandes se desejavam seguir para a fase, Dedé confirmou, mas o ator negou, deixando a disputa.

"Não aceitei porque a minha decisão foi tomada de acordo com a minha intuição e coração. Não desisti, eu não aceitei a oferta de uma oportunidade", justificou.

A saudade de casa e da esposa, que está grávida da filha do casal, foi determinante para Paulinho. "Como já tinha muito claro e definido na minha mente que a minha prioridade era voltar para a minha mulher e filha, não foi difícil dizer não", disse.

Com a decisão do artista, foi possível o retorno de um dos participantes já eliminado. Por ter sido a última a sair, na terça-feira (25), Simoni foi a escolhida.

PROVAS

Nessa quinta-feira, os competidores de "No Limite" participaram de uma dinâmica de resistência individual. "Vocês vão disputar individualmente o colar da imunidade. Como a fase de equipe está acabando, nós teremos um Portal Duplo, as duas equipes vão para o portal", explicou o apresentador.

Na prova, eles tinham que subir em uma escada no rio e se equilibrarem pelo maior período possível. Com a indicação de Fernando, a atividade ficava ainda mais intensa. "Ao meu comando, o desafio fica cada vez mais difícil: vocês terão que subir para o próximo tronco", explicou.

Após 1h30 de dinâmica, Carol Nakamura foi a vencedora da equipe Urucum, conquistando o colar da imunidade. Logo após, Guilherme foi o ganhador da Jenipapo e, além da imunidade, ainda recebeu os privilégios de comer fora e tomar banho. O participante ainda pôde escolher dois convidados e optou por Euclides e Marcus.