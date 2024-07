Quem foi eliminado do Masterchef Brasil? Veja como foram as provas dessa terça (30)

Karine foi a eliminada dessa terça-feira (30), do MasterChef Brasil. Ela preparou um sanduíche de copa-lombo com barbecue que não agradou os jurados. Para eles, a cozinheira não fez um bom trabalho ao misturar a combinação clássica com requeijão de corte. "Achei que estava arrasando", lamentou ela.

Em entrevista ao portal Band, Karine disse ainda que achava que poderia "trazer um gosto de fazenda" com a combinação, mas reconheceu que "não foi muito bem".

Receitas

Karine preparou uma carne suína com alho e cebola, ingredientes que não costuma usar devido à sua filosofia hare krishna. "Não como nada daquilo, então, eu não sabia muito bem se era aquele gosto mesmo", explicou ela. "Provei, mas é muito diferente, para mim, esse sabor", completou.

Antes, a competidora esteve na prova em equipe que serviu 300 funcionários do metrô de São Paulo. Seu time acabou perdendo com uma diferença de 16 votos, e um dos pontos mais criticados foi o arroz servido. "Acho que se o arroz estivesse bom a gente poderia ter levado", comentou ela.

'Era um grande desafio pra mim'

Devido às restrições da própria alimentação, Karine, que é vegetariana, sabia que o MasterChef Brasil seria desafiador. "Era um grande desafio para mim. Já vim sabendo que eu ia ter vários desafios por causa da minha alimentação muito restrita, mas estou satisfeita com a história que contei", disse a mineira.

Além disso, ela estranhou a rotina de gravações em meio à correria de São Paulo. "Estou grata de ter vindo, de ter enfrentado e ter tido coragem de fazer isso", celebrou.