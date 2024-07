Paulo Vieira revela que pai está internado há um mês

O humorista Paulo Vieira, de 31 anos, revelou aos seguidores do X, no último domingo (28), que o pai está internado há um mês no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

“Hoje faz um mês que o meu pai está internado com o Pablo de acompanhante. Toda vez que vou ao hospital, fico admirado com a capacidade deles de criar e normalizar o caos", disse Paulo, sem detalhar o motivo da internação.

Ele se referiu à série de humor que criou e produz para o Globoplay, intitulada "Pablo e Luisão". O seriado vai retratar as aventuras do pai, Luisão, interpretado no streaming por Aílton Graça, e do melhor amigo, Pablo, vivido por Otavio Muller.

"Queria ter uma equipe acompanhando os dois 24h para lançar no Globoplay a série 'Pablo e Luisão no Sírio-Libanês'", complementou Vieira.

Nas telinhas, a atriz Dira Paes vai viver a mãe do humorista. Paulo, no entanto, será interpretado pelo ator mirim Yves Miguel.

O ator tem frequentemente falado sobre a produção nas redes sociais. Ele já compartilhou fotos e detalhes curiosos dos bastidores e de Ailton Graça caracterizado com o pai, por exemplo.

Apesar do anúncio, o ator não detalhou o estado de saúde do pai. Os seguidores deixaram mensagens de solidariedade.

"Que ele fique bem logo! Deus o abençoe!", escreveu um. "Melhoras pro Luisão 🙏🏼 e pede pra ele e Pablo enviarem ao menos um áudio com o resumo do dia. Vai sair histórias", disse outra.

Há poucos dias, o humorista publicou um texto onde dizia que o pai era sua força: "Julho: uma amiga perdeu o pai, outra casou, outra engravidou, outra descobriu um câncer e eu fui viver tudo intensamente com cada uma todos os dias eu agradeço o fato de meu pai ser o sol, o dono da vida, a força inesgotável que carrega - e permite seus filhos carregar- o mundo."