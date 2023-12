Quem foi eliminado do 'Bake Off Brasil'? Veja como foi a seminal neste sábado (16)

No décimo oitavo episódio de 'Bake Off Brasil - Mão na Massa', exibido nesse sábado (16), os competidores disputaram a semifinal da atração. Com desempenho ruim nas provas, Yorran acabou deixando o programa.

A eliminação formou o top 3 com os participantes que brigam na final da atração. São eles:

Fabiano

Marcel

Luan

Veja também

PROVA TÉCNICA

Nesse sábado, os competidores tiveram que preparar bolos suspensos em forma de planeta. O chef e jurado Giuseppe Gerundino detalhou que os doces tinham que ter 30 cm de diâmetro, formato de esfera, um recheio e, no mínimo, duas camadas.

O episódio ainda contou com uma surpresa: o retorno dos ex-participantes da temporada passada. Lucas, Fabiano Tchunnay, Ethelandia e João Pedro fizeram duplas com os semifinalistas e os ajudaram durante uma hora de prova.

Já no desafio técnico, Fabiano, Marcel, Luan e Yorran tiveram que preparar um tradicional bolo ópera. O doce tinha que ser composto por quatro finas camadas de uma massa feita à base de farinha de amêndoas, três camadas de creme de chocolate, outras três de creme de manteiga com café e, para umedecer a massa, calda de café. Para a finalização, uma cobertura espelhada de cacau e um trabalho de bico com ganache de chocolate.

Marcel foi eleito o melhor da noite, e foi o primeiro classificado para a final. Já Yorran acabou sendo eliminado.