Quem saiu de 'A Fazenda'? Roça Especial elimina dois participantes do reality show

Dois peões deram adeus a 'A Fazenda' neste sábado, 16. Nadja Pessoa e Shayan foram os eliminados da Roça Especial.

Adriane Galisteu, apresentadora do programa, anunciou primeiro a eliminação de Shay, que recebeu 6,89% dos votos. Já Nadja, ficou com 8,07% dos votos. Os participantes perderam a preferência do público para Márcia Fu, WL Guimarães e Jaquelline Grohalski.

A próxima Roça Especial está marcada para esta segunda-feira (18). O público votará em quatro deles para serem os finalistas da temporada.

COMO FOI A FORMAÇÃO DA ROÇA?

Na última quinta-feira (14), após a eliminação de Cezar Black e Radamés, os peões foram divididos em duplas e precisaram enfrentar uma série de desafios. Jaquelline, WL, Nadja e Márcia Fu perderam a dinâmica e acabaram na zona de eliminação.

Na quinta-feira (15), Adriane Galisteu revelou aos peões que a roça seria quíntupla.

Uma votação foi organizada, e Shay acabou sendo o mais indicado. Com isso, a roça foi formada, com Jaquelline, WL, Nadja, Márcia Fu e Shay na disputa pela preferência do público.

"A Fazenda" vai ao ar de segunda a sexta, às 22h45, e aos sábados e domingos, às 23h.