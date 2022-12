Quem foi eliminado do Bake Off Brasil ontem? Veja as provas deste sábado (3)

E mais um participante deixou o programa "Bake Off Brasil - Mão na Massa", exibido pelo SBT, neste sábado (3). A pessoa que deixou o reality após não se sair bem nas provas da semana foi o estudante Renan.

Ele acabou perdendo na segunda prova para o participante Lucas.

Veja eliminação de participante:

No Instagram, Renan deixou uma mensagem de agradecimento aos seguidores que o acompanharam durante todo o reality.

"Quero agradecer a todos por me acompanharem desde o primeiro programa e torcerem por mim. E por me mandarem montão de mensagens de amor desde sempre. Sem dúvida vocês são a melhor que o Bake Off me proporcionou. Sinceramente, Não é um discurso derrotista. Estou muito contente de chegar onde eu cheguei", escreveu o estudante.

Provas da semana

O primeiro desafio foi para os participantes soltarem imaginação, se baseando naqueles sonhos mais impossíveis com o "Bolo Sonho de Invenção".

Legenda: Bolo inspirado na realeza Foto: Reprodução/Twitter

Já no segundo desafio do dia os participantes fizeram uma reverência a um doce inspirado na monarquia britânica. A prova técnica trouxe o doce "Joias da Realeza", inspirado em duas receitas admiradas por duas rainhas da Inglaterra.

Na base, uma massa de chocolate, o doce preferido da Rainha Vitória. Logo acima, o chocolate biscuit cake, muito apreciado pela Rainha Elizabeth II, à base de chocolate meio amargo misturado com biscoitos crocantes.

