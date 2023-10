Quem está na roça? Veja nomes e como foi terceira votação de 'A Fazenda'

Cariúcha, Márcia Fu, Yuri Meirelles e Shay estão na versão preliminar da terceira roça de "A Fazenda'" 2023, que começou a ser formada nessa terça-feira (10). Com exceção do antigo participante do "Casamento às Cegas", que foi vetado, um dos demais competidores pode se salvar da berlinda ao vencer a Prova do Fazendeiro, realizada nesta quarta-feira (11).

Com o resultado da dinâmica, que define quem usa o chapéu de todo-poderoso da semana, a zona de eliminação estará finalizada e o público poderá escolher quem deve continuar no jogo. Um dos participantes deixa o reality show no ao vivo de quinta-feira (12).

INDICAÇÃO DO FAZENDEIRO

A fazendeira Jaquelline Grohalski indicou Cariúcha para a primeira cadeira da roça. Na ocasião, justificou que não concorda com a forma de jogar da cantora e disse que às vezes ela se excede no que fala.

Em resposta, a artista disse que já esperava ser a opção da ex-BBB, que é amiga de Lucas Souza e Rachel Sheherazad, com quem ela tem constantes atritos.

PODER DO LAMPIÃO

Por vencer a Prova de Fogo, Lucas Souza pôde escolher o que fazer com os poderes da semana, e resolveu entregar o laranja para Rachel Sheherazad. Ao ler o que era o branco, o ex-marido de Jojo Maronttinni descobriu que estava imune.

O poder dado à Sheherazad suspendeu a dinâmica do resta um, e ela pôde escolher dois peões que não estavam na roça para serem votados pela casa, para decidir quem sentaria no quarto banco. Ela escolheu Yuri Meirelles e Simioni. O modelo conhecido por participar de clipe da cantora Anitta foi o mais votado pelos participantes.

QUEM VOTOU EM QUEM

Nadja Pessoa votou em Alicia X;

WL Guimarães votou em Nadja Pessoa;

Sander Mecca votou em Márcia Fu;

André Gonçalves votou em Alicia X;

Lily Nobre votou em Nadja Pessoa;

Kally Fonseca votou em Márcia Fu;

Shayan votou em Márcia Fu;

Jenny Miranda votou em Márcia Fu;

Márcia Fu votou em Kamila Simioni;

Simioni votou em Márcia Fu;

Rachel votou em Márcia Fu;

Henrique votou em Nadja Pessoa;

Cariúcha votou em Cezar Black;

Yuri Meirelles votou em Nadja Pessoa;

Cezar Black votou em Márcia Fu;

Lucas votou em Tonzão Chagas;

Tonzão Chagas votou em Alicia X;

Alicia X votou em Márcia Fu;

Radamés votou em Nadja Pessoa;

Márcia Fu foi a mais votada e puxou Shay da baia para ocupar a terceira cadeira da roça. Devido ao poder laranja, Yuri fechou a versão preliminar da roça. Ele pôde escolher quem seria vetado da Prova do Fazendeiro e optou pelo ex-'Casamento às Cegas'.