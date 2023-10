Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (11/10)

A lua segue minguante no signo de Virgem. E parece que tudo está funcionando de forma impecável. Tudo está no seu lugar, menos você. É preciso reiniciar, dissecar, observar, lapidar as emoções. Organize seus armários, sua cabeça, investigue o que você sente.

O que drena seu foco e sua energia? O que você liberaria para começar de novo? Alguns indícios que é hora de verificar e recalibrar seus limites envolvem você se sentir sobrecarregado(a), ressentido(a), bravo(a), irritável com pouca coisa ou até mesmo desmotivado(a).

A lua e Júpiter unem forças e trabalham para que você obtenha êxito. Não podemos esquecer que a lua em virgem é precisa e analítica. Ela está analisando cirurgicamente o alvo para que a flecha do arqueiro seja certeira. Estabeleça metas e trace objetivos.

Uma boa dose de otimismo cai bem. No final da manhã e no início da tarde você pode se sentir mais confiante. Está super favorável para estudos, conhecimento e assuntos ligados à justiça.

Áries

Há uma decisão a ser tomada, mas muito cuidado, pois o que é justo para uma pessoa pode não ser justo para outra. O Universo pede que você tenha uma visão muito racional da situação ou questão em jogo. Até que ponto você está envolvido(a) emocionalmente? Assuma a responsabilidade pelas suas escolhas.

Touro

Você trabalha como ninguém, coloca a mão na massa e presta atenção aos detalhes. Continue assim até o dia 13/10. Concentre toda sua energia em finalizar o que você já iniciou ou lapidando sua nova habilidade. Não comece nada agora. Esse foco não precisa ser necessariamente no trabalho prático, pode ser no seu relacionamento ou em algum trabalho criativo. Foque no seu entusiasmo e interesse por essa nova descoberta.

Gêmeos

Há muito trabalho pela frente e muitas ideias surgindo no caminho, mas você não considerou algumas mudanças de rotas, alteração de planos e atrasos. Você vai precisar se esforçar mais ainda. O importante é que você está muito mais seguro(a) e satisfeito com os possíveis resultados.

Câncer

Você precisa ser prático(a) e buscar novas oportunidades. Se comprometa com uma causa e abra sua mente para novas ideias. Quem sabe um amigo apareça para te ajudar a transformar uma ideia em realidade? Essa ajuda também pode vir de um membro confiável da sua equipe. Só não deixe para amanhã o que poderia ser feito hoje!

Leão

Sua mente está repleta de novas ideias e você precisa expressá-las. Esse é um bom momento para analisar situações com objetividade e agir de forma lógica. Pode indicar a oportunidade de iniciar algo novo, como um projeto, uma jornada ou um empreendimento.

Virgem

Você recebeu carta-branca para exercer seu poder, virginiano(a). Mas precisa acreditar nele. Chegou a hora de dizer e fazer tudo aquilo que não tinha coragem antes. Saia dos bastidores, ocupe seu espaço e mostre que você é uma força a ser levada a sério.

Libra

Você anda passando por tempos difíceis e pode ser que você se sinta vulnerável e cauteloso(a). Mas seja o que for que você tenha passado, não se preocupe, você está preparado(a) para seguir em frente. E por mais que você esteja se sentindo exausto(a), tente outra vez.

Escorpião

A vida é cheia de surpresas e você sabe disso. Então deixe as preocupações e dúvidas sobre si mesmo(a) para trás e dê um salto, arrisque. Não tenha medo de fazer uma escolha ou inaugurar um novo capítulo na sua vida.

Sagitário

Você pode estar sobrecarregado(a) de pensamentos e escolhas e não sabe para onde ir. Mas o Universo te convida a fazer algumas escolhas e agir para que seus potenciais se manifestem. Chegou a hora de dar forma às suas ideias e fazer acontecer.

Capricórnio

Arregaçar as mangas e pegar firme no trabalho é com você mesmo(a). Mas sinto que você tem dificuldade de se envolver emocionalmente no trabalho e em outras áreas da vida. Se você não envolve seus sentimentos ou paixão nos seus esforços, você acaba se desconectando da sua fonte. Se você quer melhorar sua vida, acorde e expresse suas paixões.

Aquário

Busque inspiração e comece de novo. O universo vai te presentear com novas oportunidades no amor, talvez um admirador(a) mais jovem ou simplesmente a vida vai ficar mais divertida. Não deixe pontas soltas e mostre para o mundo que você tem entusiasmo.

Peixes

Pode ser que as suas emoções estejam confusas. Aproveite para liberar essas emoções e sentimentos que não lhe servem mais. Abandone tudo que está velho e desgastado. Pode ser que uma influência externa lhe instigue a mudança. Não controle nada, apenas dê boas-vindas aos novos desafios.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.