Quem está na roça? Veja como foi votação de 'A Fazenda' nesta terça (7)

Jaqueline, Lucas, Henrique e Yuri Meirelles estão na versão preliminar da roça dessa semana em "A Fazenda" 2023. A zona de eliminação começou a ser formada na noite de terça-feira (7) e, com exceção de Lucas, que foi vetado, um dos demais competidores pode se livrar ao vencer a Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira (8).

Com o resultado da dinâmica pelo chapéu, a berlinda estará finalizada e o público poderá escolher quem deve continuar no jogo. Um dos participantes deixa o reality show no ao vivo de quinta-feira (9).

INDICAÇÃO DO FAZENDEIRO

O fazendeiro da semana Shay indicou Jaqueline para a zona de eliminação. Segundo ele, a peoa tem atitudes maldosas e o perseguiu no reality show.

"Você fica preocupado com o que eu faço, mas você tem que se preocupar com o que você faz", rebateu Jaque. "Você é ótimo nas palavras, mas na prática você e seus amigos não são", afirmou.

QUEM VOTOU EM QUEM

Márcia Fu votou em Kally Fonseca;

WL votou em Nadja;

Henrique votou em Lucas;

Lily Nobre votou na Nadja;

Alicia X votou em Lucas;

Jaquelline votou em Tonzão Chagas;

Kally Fonseca votou em Márcia Fu;

André Gonçalves votou em Tonzão Chagas;

Cezar Black votou em Lucas;

Yuri Meirelles votou em Nadja;

Radamés votou em Lucas;

Nadja Pessoa votou em Tonzão Chagas;

Sander votou em Nadja;

Tonzão Chagas votou em Nadja;

Lucas votou em Tonzão Chagas.

RESTA UM E PODERES

Com cinco indicações, Nadja foi a mais votada e ocupou o segundo banco. Ela teve a chance de escolher quem iria ocupar o terceiro banco e escolheu Yuri Meirelles.

Yuri começou a dinâmica do Resta Um e salvou Lily. Henrique acabou sobrando e ocupou o quarto banco da zona de eliminação.

Cezar Black ganhou o poder laranja e teve a chance de trocar o segundo roceiro por qualquer outro peão da sede. Com isso, Nadja saiu da zona de eliminação e Black colocou Lucas no lugar dela.

Inicialmente, Henrique escolheu Jaqueline para ficar de fora da Prova do Fazendeiro, mas após Alícia X abrir o poder branco, pôde trocar o veto do colega e indicou Lucas no lugar da peoa.