Quem é Thiago Mansur, affair brasileiro de Britney Spears revelado em biografia da cantora

Após Britney Spears revelar em sua autobiografia, intitulada 'The Woman in Me', que teve um caso com um DJ brasileiro, internautas apontaram Thiago Mansur como ex-affair da cantora. Ao Gshow, a assessoria do artista confirmou o caso.

“Fiquei surpreso com a citação. Foi uma fase bacana, mas já passou”, declarou o DJ. Segundo a assessoria do artista, ele manteve o caso em sigilo, pois achava que seria deselegante expor a situação, já que Britney nunca havia falado publicamente sobre o assunto.

Veja também

Conheça Thiago Mansur

Nascido em Blumenau, Santa Catarina, Thiago Mansur é DJ e faz parte da dupla de música eletrônica JetLeg desde 2013 com Paulo Velloso. O duo já se apresentou em festivais conhecidos, como Tomorrowland e no Lollapalooza.

Thiago é casado com a apresentadora Gabriela Prioli desde 2016, com quem tem uma filha chamada Ava, que nasceu em 2022.

Ele teve um caso com Britney no início dos anos 2000. Thiago morava em Nova York e trabalhava como modelo. No livro, a cantora relata que o conheceu em uma festa. Segundo ela, o DJ estava em uma roda de modelos em que algumas pessoas fumavam maconha. No entanto, a assessoria de Thiago negou que ele estava fumando.

“Ele confirma a história, mas desconfirma a maconha (risos). Na verdade, ele estava numa roda de modelos e tinham algumas pessoas fumando, mas ele sempre foi mais na dele, a parte do carro também foi diferente do que ela contou, mas já faz muito tempo e foi uma fase bacana que ele lembra com muito carinho. Hoje ele é casado, muito bem casado e Gabi também ri da história toda", disse a assessoria.