Vitão revela não ser o pai da filha de Suelen Gervasio após teste de DNA

O cantor Vitão revelou nesta sexta-feira (27) que recebeu o teste de DNA para saber se é pai de Nina, filha de Suelen Gervasio. O resultado deu negativo.

Através de um vídeo publicado no Instagram, o artista contou que fez o teste na semana passada e recebeu o resultado nesta quinta-feira (26).

Confira o vídeo:

Conflito entre Vitão e Suelen

Em abril, Vitão anunciou que seria pai, sem revelar o nome da mãe. Internautas começaram a especular que ele teria engravidado Suelen Gervasio, irmã do ator Rafael Zulu. Posteriormente, a informação foi confirmada e Suelen afirmou ter sido alvo de ataques dos fãs do cantor. Ela ainda declarou que Vitão não dava o apoio necessário. O cantor negou.

"Tive relações com a Suelen no final do ano passado por mais ou menos um mês. Em janeiro desse ano ela me ligou dizendo que estava grávida e que eu era o pai. Rapidamente, tomei todas as providências e responsabilidades que acreditei que um pai deveria tomar sabendo de uma gravidez (...) Comecei a ir com ela nas consultas médicas, exames de ultrassom e fiz um plano de saúde para ela e Nina. Desde o começo, tive conversas com Suelen deixando claro que não queria ter um relacionamento sério", declarou na ocasião.

Depois, Suelen revelou que havia se relacionado com outra pessoa antes de Vitão e que tinha possibilidades dessa pessoa ser o pai. Os dois então combinaram de fazer o teste de DNA após o nascimento do bebê.