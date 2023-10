Britney Spears revela em biografia que teve um caso DJ brasileiro; fãs apontam Thiago Mansur

Britney Spears revelou em sua autobiografia, intitulada 'The Woman in Me', que teve um breve affair com um DJ brasileiro. Nas redes sociais, fãs da cantora apontaram a possibilidade de se tratar de Thiago Mansur, 38, marido da apresentadora Gabriela Prioli.

Aos 41 anos, Britney resgatou memórias de sua vida íntima e de sua carreira musical no livro que, com menos de uma semana de lançamento, já é o mais vendido em nove países.

Mansur é DJ e faz parte da dupla de música eletrônica JetLag, formada em 2013. Além disso, ele também trabalhou como modelo em São Paulo e Nova York e teria ficado com Britney no início dos anos 2000, segundo a revista Quem, quando foram publicadas notícias em que ele garantia ter se envolvido com a Princesa do Pop.

Casamento com Prioli

Mansur é casado, atualmente, com a jornalista e apresentadora Gabriela Prioli. Os dois se relacionam desde 2016 e têm uma filha chamada Ava, que completará um ano de idade no próximo mês de dezembro.