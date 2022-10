Quem é Juliana Nalú, brasileira que está namorando Kanye West

A modelo brasileira Juliana Nalú está namorando o rapper norte-americano Kanye West, ex-marido de Kim Kardashian. A informação foi confirmada pela própria assessoria da modelo, que comentou o relacionamento para publicação da revista Glamour.

Os dois se conheceram em fevereiro deste ano, em uma festa realizada na cidade de Los Angeles. Na ocasião, a interação entre os dois teria sido apenas profissional, o que parece ter evoluído com o passar dos meses.

"Eu estava na festa da Kendall Jenner, em Los Angeles. Em determinado momento, o Kanye me abordou sorrindo e disse: 'Adorei seu look. Amei muito!'", revelou Juliana sobre o encontro inicial.

"Agradeci e me apresentei e, na mesma hora, ele chamou a assistente, pedindo para que ela pegasse meu contato, pois ele tinha interesse em fazer futuros trabalhos comigo na moda", completou na época.

Nesta segunda-feira (10), ela apareceu em um clique nos stories do Instagram com um boné, fazendo referência à candidatura de Kanye West à presidência dos Estados Unidos.

Quem é Juliana Nalú?

Radicada em Los Angeles, Juliana tem 23 anos e nasceu no Rio de Janeiro. Entre os trabalhos grandes como modelo, ela tem no portfólio uma participação para campanha da marca SKIMS, de Kim Kardashian, ex-mulher de Kanye.

Com forte carreira nas passarelas e ensaios fotográficos, ela é formada em arte cênicas pela Casa das Artes de Laranjeiras, do Rio. Como atriz, já fez participação em novelas como 'Segundo Sol', quando fez par romântico com Chay Suede.

No Instagram, ela acumula mais de 480 mil seguidores e aparece frequentemente em cliques pelo Brasil, além de imagens ao lado da bandeira do País.