Que horas começa 'Familia é Tudo'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (23)

A novela 'Familia é Tudo' desta quinta-feira (23) vai ao ar às 19:45, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Plutão realiza uma boa sequência de manobras e vence a primeira etapa do campeonato.

Plutão realiza uma boa sequência de manobras e vence a primeira etapa do campeonato. Enéas segue Netuno/Léo. Leda questiona Guto sobre sua volta para a gravadora. Vênus incentiva Tom a voltar para o skate. Kleberson e Haroldinho mudam o visual de Chicão, sem sua permissão. Otto alerta seu cúmplice que Enéas conhece Netuno/Léo.

Luca pensa em ajudar a Fundação de Vênus. Hans manda um capanga ameaçar Henrique e sua família. Chantal se assusta com o traje escolhido por Lupita para ir à festa com Júpiter. Vênus compra roupas para Netuno/Léo. Henrique chega para divulgar o laudo sobre as imagens que condenaram Electra.

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:45, na Rede Globo.