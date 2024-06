Que horas começa 'Cheias de Charme'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (24)

A novela 'Cheias de Charme' desta segunda-feira (24) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Patrick implora que Penha o veja dançar.

Resumo completo de 'Cheias de Charme' desta segunda-feira

Patrick implora que Penha o veja dançar. Liara se entristece com a falta de interesse de Rodinei em viajar para Berlim. Socorro tenta colocar Rosário contra Penha. Rodinei sai da cadeia. Fabian perde um contrato por causa de Chayene. Patrick fica nervoso com os concorrentes. Rosário e Cida se angustiam com a demora de Penha. Patrick não consegue dançar e é confortado pela mãe.

A entrevistadora americana chega à casa de Rosário. Chayene pensa em enganar Fabian novamente. Penha chega para a entrevista e Rosário tenta conter o mau-humor. Rosário e Penha discutem. Chayene se desespera ao saber que seu tempero afrodisíaco acabou. Penha descobre que Sandro fez um bolão de apostas para o concurso do passinho.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.