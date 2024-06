Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 24 de junho

O mês de junho dá seus últimos suspiros. Ainda sob a Lua cheia, temos pela frente uma semana mais tranquila. Continue focado no que faz sentido para você. Existem muitos caminhos e muitas possibilidades. E se você tiver que recalcular a rota, está tudo bem, só não esqueça da importância do planejamento. Hoje a Lua chegou em aquário e vai encontrar Plutão. Esse encontro é sempre desconfortável, pois emoções e situações que estavam ali nos bastidores acabam subindo no palco e você vai ter que encará-las para eliminá-las.

Signo de Capricórnio hoje

Continue cuidando das suas parcerias, capricorniano(a). Não deixe nada nem ninguém tirar sua paz ou sua saúde, pois insistir no que não lhe faz bem vai lhe custar caro. Até o final da semana o jogo pode virar para o seu lado. Você pode receber uma resposta positiva.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.