CAPTEI: Jantar beneficente promovido pela Academia Cearense de Letras reúne personalidades

O jantar beneficente promovido pela Academia Cearense de Letras, presidida por Tales de Sá Cavalcante, aconteceu na noite de quarta-feira, 19, no Iate Clube de Fortaleza. Um sucesso de solidariedade e cultura.

Autoridades como o prefeito José Sarto, o vice - Elcio Batista e o chefe da Casa Civil, Max Quintino e demais personalidades da sociedade cearense, marcaram presença no evento que teve como objetivo arrecadar fundos para a manutenção da ACL.

Legenda: Marcos Lessa interagindo na mesa das autoridades Foto: LC Moreira

O cantor Marcos Lessa fez uma linda e envolvente apresentação: desceu do palco e cantou com os convidados. Por falar nisso, o ponto alto da noite foi a homenagem a Chico Buarque, com o prefeito José Sarto cantando ao lado do artista.

Legenda: Marcos Lessa Foto: LC Moreira

Resultado: uma noite memorável que reforçou o compromisso com a cultura e literatura no Ceará.

Legenda: Luciana Sousa, Valeska Rolim, Jacqueline de Sá Cavalcante, Lisieux Brasileiro e Hildete de Sá Cavalcante Foto: LC Moreira

