Que horas começa a final de Bake Off Brasil? Veja detalhes do programa de hoje (6)

A grande final da terceira temporada de Bake Off Brasil Celebridades será exibido neste sábado (6). Apresentado por Nadja Haddad, o programa começa às 21h30, após a novela "Poliana Moça", no SBT.

A grande final contará com a disputa de Dani Gondim, Natália Deodato e Rodrigo Capella, mas apenas um deles conquistará o título de melhor Celebridade Confeiteira do Brasil. Para decidir, quem será o grande vencedor, irá acontecer uma prova técnica desafiadora, seguida de outra criativa inspirada nos anos 1950.

Com júri da chef confeiteira Beca Milano e do chef Carlos Bertolazzi, a atração reúne participantes em uma competição para revelar a Melhor Celebridade Confeiteira do Brasil.

PROVAS

PROVA TÉCNICA

O primeiro desafio será fazer o doce ‘Perfeito Equilíbrio’. A base do bolo é composta por uma grande esfera de chocolate branco, seguida de um bolo com seis camadas de massa de chocolate, três camadas de ganache com praliné de macadâmias e duas camadas de recheio de geleia de maracujá com damascos. Já no topo, um arranjo e um mix de esferas de vários tamanhos, todas feitas em chocolate.

A primeira prova da final exigirá muito equilíbrio, técnica e criatividade, além de uma boa desenvoltura, visto que o menor desempenho deixa a disputa sem participar da prova criativa.

PROVA CRIATIVA

Na segunda parte da final as celebridades confeiteiras deverão entregar doces relacionados à temática ‘Anos 50’. Será exigido dos participantes que eles executem um bolo que traga toda essência, estilo e charme da década.

Será preciso usar três técnicas de decoração diferentes, bem como uma modelagem em 3D e pelo menos três andares, sendo um deles verdadeiro e com 20 cm de altura e 20 cm de diâmetro. E no recheio, pelo menos dois sabores.

QUE HORAS COMEÇA O Bake Off Brasil Celebridades HOJE?

Neste sábado (6), o Bake Off Brasil Celebridades irá ao ar às 21h30, no SBT, conforme o horário de Brasília.