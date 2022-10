Que horas começa 'A Fazenda' hoje? Veja onde assistir ao episódio desta sexta (21)

Mais um episódio de 'A Fazenda 2022', da Record TV, vai ao ar na noite desta sexta-feira (21). O programa começa às 23h, após a novela 'Amor sem Igual', segundo a grade de programação da emissora.

Na edição de hoje, o público saberá todos os detalhes das expulsões de Shay e Tiago, que tiveram uma briga pesada nesta madrugada após a eliminação de Thomaz.

De acordo com a produção, os peões foram retirados do reality pois "ambos colocaram em risco a integridade física um do outro e também dos outros peões".

Sexta-feira também é dia de festa na Fazenda e o começo do evento passará ao vivo para os telespectadores.

QUE HORAS COMEÇA A FAZENDA HOJE?

O programa 'A Fazenda 2022', da Record TV, começa às 23h nesta sexta-feira.

Apresentado por Adriane Galisteu, o programa é exibido ao vivo pela emissora todos os dias da semana e também pela plataforma de streaming PlayPlus.