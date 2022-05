Qual o horário da novela Pantanal? Veja o resumo do capítulo hoje, sexta-feira (27)

No capítulo de hoje da novela 'Pantanal', nesta sexta-feira (27), que vai ao ar às 21h30, na Rede Globo, Filó percebe que Juma ainda não se deitou com Jove.

Resumo de 'Pantanal' de hoje, sexta (27)

José Leôncio manda Tadeu preparar o avião para levar Tibério ao hospital. Trindade ameaça matar Levi. Muda se sente culpada. Trindade impede Juma de matar Levi.

Irma fica impactada com José Lucas. Túlio dispensa José Lucas de sua comitiva para o peão aceitar o convite de José Leôncio. Jove ordena que os peões não façam nada contra Levi e que aguardem a volta de José Leôncio. Filó percebe que Juma ainda não se deitou com Jove e se dispõe a conversar com a jovem. Irma elogia Jove.

Muda promete soltar Levi se ele lhe ajudar com a vingança contra Tenório. José Leôncio é carinhoso com Tadeu. José Leôncio cobra Jove pela fuga de Levi.

Que horas começa Pantanal hoje?

A novela 'Pantanal' vai ao ar de segunda a sábado, às 21h30, após o Jornal Nacional.

