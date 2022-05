Que horas será o show de Ivete Sangalo hoje? Veja horário e como assistir

Os fãs da cantora Ivete Sangalo poderão acompanhar o "Especial Ivete 50 Anos" em casa. Nesta sexta-feira (27), data em que a baiana completa nova idade, a TV Globo transmite um show histórico direto da cidade natal de Veveta: Juazeiro, na Bahia.

Que horas começa o especial da Ivete Sangalo na TV Globo?

O "Especial Ivete 50 Anos" será transmitido às 22h25, após o fim do capítulo da novela "Pantanal", na TV Globo. O evento será apresentador por Érico Brás.

O show será exibido com exclusividade e ao vivo pela TV Globo. A transmissão seguirá no Multishow, também ao vivo, com início logo após o término da transmissão na TV aberta, a partir das 00h10.

Repertório atualizado em transmissão

A apresentação no "Especial Ivete 50 Anos" faz parte da turnê “Tudo Colorido”, que passeia pelos 28 anos de trajetória artística de Ivete Sangalo trazendo a mistura como elemento principal e um palco repleto de sons, cores e movimentos.

O repertório tem canções autorais de seu mais recente álbum, sucessos como “Tá Solteira, Mas Não Tá Sozinha”, “Não Pode Parar” e “Dura Na Queda”, além de clássicos que marcam sua carreira.

