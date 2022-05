Show Ivete Sangalo: veja looks da cantora para festa de 50 anos

A cantora Ivete Sangalo comemora aniversário de 50 anos em grande estilo, realizando um grande show na cidade de Juazeiro, na Bahia, nesta sexta-feira (27). Uma das maiores artistas do Brasil compartilhou, em seu Instagram, um dos looks da comemoração.

O vestido assinado pelo designer francês Alexandre Vauthier custa R$ 27 mil, conforme a revista Quem. A peça com tom azul marinho, possui mangas longas e barra V, tendo um tamanho que destaca suas pernas.

Legenda: Show de Ivete é marcado por grande animação do público Foto: Reprodução

Além do vestido, também está utilizando maxi argolas do mesmo designer. Já como calçado, Veveta escolheu um item com plumas pretas.

Veja foto dos looks do show

Foto: Reprodução/Globo

Foto: Reprodução/Globo

"Especial Ivete 50 anos"

O "Especial Ivete 50 Anos" começa a ser transmitido a partir das 22h25 desta sexta, após o fim do capítulo da novela "Pantanal", na TV Globo. O show é exibido com exclusividade e ao vivo pela TV Globo.

A transmissão seguirá no Multishow, também ao vivo, com início logo após o término da transmissão na TV aberta, a partir das 00h10.

A apresentação no "Especial Ivete 50 Anos" faz parte da turnê “Tudo Colorido”, que passeia pelos 28 anos de trajetória artística de Ivete Sangalo trazendo a mistura como elemento principal e um palco repleto de sons, cores e movimentos.

Quero receber conteúdos exclusivos do É Hit