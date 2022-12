Produtor Thales Junqueira nega namoro com Humberto Carrão e esclarece legenda de foto

O produtor Thales Junqueira negou envolvimento amoroso com o ator Humberto Carrão, nesta sexta-feira (30), após internautas especularem romance entre os dois. Os dois passam férias juntos em Salvador, ao lado de amigos.

Legenda: Humberto Carrão e Thales Junqueira levantam rumores de namoro após foto Foto: Reprodução/Instagram

Os rumores de um relacionamento se intensificaram após Thales publicar uma foto ao lado de Carrão, da atriz Regina Casé e do cantor Caetano Veloso. "Nossa cupida @reginacase", disse na legenda.

Em entrevista ao portal Hugo Gloss, Thales negou qualquer romance com Carrão - intérprete de Rafael em 'Todas as Flores'. "Não, claro que não estamos namorando. Somos amigos", disse.

"A expressão 'cupida' é porque foi a Regina que apresentou a gente pro Caetano", explicou. Regina Casé, inclusive, interpreta Zoé na mesma novela que Carrão.

Suposto casal movimentou web

Nos comentários da publicação, internautas se animaram com o possível casal. "Casal mais bonito desse Brasil, disparado", disse um seguidor. "Alguém me chama pra fazer trisal", propôs outro mais ousado.

Carrão e Junqueira têm uma relação antiga e compartilham fotos com frequência. Em novembro, o ator postou uma foto com o produtor com a legenda "Brilhante ê! Viva, meu amor".

Em outro registro, publicado no dia 6 de novembro por Thales, os dois estão ao lado de uma amiga em um ponto turístico de Portugal. Nos comentários, o intérprete de Caco Barcellos na série 'Rota 66' escreveu: "Meu amor! Que saudade!".