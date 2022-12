Humberto Carrão e produtor Thales Junqueira curtem férias em Salvador e movimentam web

Humberto Carrão levou a internet à "loucura" nesta sexta-feira (30), mas, desta vez, não foi por nenhum vídeo do ator curtindo uma roda de samba no Rio de Janeiro. É que fãs especulam que o intérprete de Rafael em 'Todas as Flores', do Globoplay, estaria vivendo um romance — com direito a férias em Salvador — com o produtor Thales Junqueira.

Foi Thales, inclusive, quem deu elementos para que os seguidores alimentassem a hipótese do relacionamento. Isso porque ele publicou uma foto no Instagram ao lado do galã global, da atriz Regina Casé — que interpreta Zoé na mesma novela que Carrão — e do cantor Caetano Veloso, com a legenda: "Nossa cupida @reginacase".

Nos comentários da postagem, internautas parabenizaram Carrão e Junqueira pela relação. "Casal mais bonito desse Brasil, disparado", escreveu uma. "Chocada", comentou outra.

Outros mais ousados propuseram um namoro poligâmico. "Alguém me chama pra fazer trisal", disse uma. "Sirvo marmita", brincou outro.

Relação antiga

Nas fotos de Junqueira no Instagram, há muitas outras com Carrão. Como uma publicada dois dias atrás, em que os dois estão sentados ao lado de duas amigas e um amigo na Casa de Jorge Amado, um dos pontos turísticos de Salvador. Na imagem, que mostra o grupo descontraído, à vontade, Carrão descansa a mão na parte interna da coxa de Junqueira.

Legenda: Eles visitaram a Casa de Jorge Amado recentemente. Foto: Reprodução/Instagram

Em outro registro, publicado no dia 6 de novembro, os dois estão ao lado de uma amiga em um ponto turístico de Portugal. Nos comentários, o intérprete de Caco Barcellos na série 'Rota 66' escreveu: "Meu amor! Que saudade!".

Em agosto, no dia do aniversário de Carrão, Junqueira se declarou, mas deixou ambígua a natureza da relação: "Mirucho, meu amor, feliz aniversário! Que todas as coisas sejam belas! Te amo demais, amigo".

Carrão não se pronunciou

Embora seja mais discreto, Carrão também mostra Junqueira em suas redes sociais. Em novembro, o ator postou uma foto com o suposto affair com a legenda "Brilhante ê! Viva, meu amor".

No entanto, o galã ainda não se pronunciou sobre as suposições.