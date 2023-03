Priscila Sol revela que mãe não aprova relacionamento com homem 18 anos mais novo

A atriz Priscila Sol, de 42 anos, esteve no último dia do Lollapalooza, e falou sobre o namoro com Marcello Rossi, 24, que é 18 anos mais novo que ela. A artista relatou que tem enfrentado preconceito na família devido à diferença de idade, inclusive da mãe. Vitor Abate, filho da atriz, de 19 anos, também não fala com Marcello.

“Minha mãe não aceita. É importante dizer isso: minha mãe é o maior amor da minha vida, mas a que mais pega no meu pé em relação a isso. Minha mãe não fala com ele, não interage. Meu filho, que é meu melhor amigo, também. Ele diz: 'Não sei lidar'. Hoje estou bem, mas fiquei três meses na dor. Entendi que se estou passando por isso, algo tenho que aprender. Não posso agradar e atender as expectativas de todo mundo”, disse ela, em entrevista à Quem.

Priscila reforça que Marcello a faz muito feliz e que nunca enfrentou problema na rua. “As pessoas não olham para mim diferente. Às vezes acham que a gente tem a mesma idade. Sou uma mulher que não aparento ter a idade que eu tenho, mas se eu aparentasse? Teria problema ficar com um cara mais jovem? Ele me faz muito feliz”, concluiu.

Priscila é atriz e já participou de novelas como “Viver a Vida”, da Globo, e “Carinha de Anjo”, do SBT.