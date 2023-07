Primeiro episódio de 'Xuxa, o documentário' será exibido na Tela Quente; saiba mais

A série 'Xuxa, o documentário' será exibida na TV aberta na próxima segunda-feira (31), durante a Tela Quente, na Globo. O anúncio foi feito ainda na sexta (28), após a repersucssão da produção destinada ao streaming Globoplay, informando a liberação do primeiro episódio em rede nacional.

Em entrevistas e encontros, promovidos especialmente para colocar a apresentadora de frente com o próprio passado, a série relembra o sucesso dela como artista diante dos milhares de holofotes, da rotina intensa de trabalho, do carinho do público e também em meio a relações problemáticas que marcaram a vida pessoal e a carreira de Xuxa.

Com direção de Pedro Bial, o documentário mostra até mesmo o início como modelo, ainda em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, passando pela carreira como atriz, até o sucesso estrondoso em todo o Brasil como apresentadora e cantora.

Sergio Mallandro, Renato Aragão, as ex-paquitas Andrea Veiga, Letícia Spiller e Tatiana Maranhão, e Marlene Mattos são alguns dos personagens que surgem na série documental com o intuito de reviver a história da Rainha dos Baixinhos.

Já disponível no Globoplay, o material será exibido na Tela Quente, que vai ao ar durante as segundas, logo após a veiculação da novela 'Terra e Paixão', de Walcyr Carrasco.