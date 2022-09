Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 12 de setembro

Signo de Capricórnio hoje

Essa semana se inicia com o trânsito da Lua por Áries, o que nos ajuda a deixar a preguiça de lado para fazer com que a segunda-feira seja produtiva. Porém, precisamos ter cuidado com a autocobrança em excesso. Ter um dia produtivo não significa fazer mil e uma coisas, com correria e estresse, mas sim cumprir aquilo que precisa ser cumprindo, respeitando seus próprios limites. Principalmente agora em que Mercúrio está em movimento retrógrado, as coisas tendem a sair dos planos, e precisaremos tomar um tempo para reavaliar os processos que estamos vivendo, antes de decidir os caminhos que iremos tomar. Para aliviar um pouco essa tensão, podemos aproveitar o trígono que está se formando entre o Sol em Virgem e Urano em Touro para pensar em novas formas de solucionar os problemas que estão aí há algum tempo - lembrando de não tomar atitudes impulsivas.A criatividade é uma qualidade impulsionada pelo posicionamento da Lua em Áries, configurando um bom momento para dar ouvidos à intuição e colocar em prática ideias diferentes. Hoje e amanhã, você pode ter sucesso ao direcionar sua atenção para o trabalho, mas mantendo a cautela que é exigida por Mercúrio retrógrado.