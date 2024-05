Previsão do signo de Aquário para hoje, 23 de maio

A quinta-feira promete. Hoje é dia de Lua Cheia em Sagitário, um signo regido por Júpiter. É uma Lua de sorte, que vai abençoar os próximos 15 dias. Tente a sorte e não se contente com pouco. O dia já começa sob um aspecto mágico entre Vênus e Júpiter em Touro. Foque em você, nas coisas que você gosta, no que você deseja, foque em contribuir com o coletivo. Esse ciclo iniciado hoje - da pequena benéfica (Vênus) e do grande benéfico (Júpiter) - vai até 2025. Eles ainda vão se encontrar em outro momento, mas até lá tente semear novos começos com foco em seus valores e talentos. Pense alto nos afetos e negócios,

Signo de Aquário hoje

A Lua cheia em Sagitário está cheia de amor e conexões sociais. A energia poderosa de Plutão se une à Lua Cheia, intensificando as vibrações de paixão e magnetismo. Você pode se deparar com um encontro social mágico que trará grande alegria e felicidade.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.