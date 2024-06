Previsão do signo de Aquário para hoje, 16 de junho

A Lua e Quíron se encontram num aspecto de oposição. Enquanto a Lua sensibiliza tudo que toca, Quíron simboliza nossas feridas dolorosas. Hoje pode ser aquele dia que você vai se sentir um pouco mais vulnerável em relação àquilo que te faz sofrer. Olhe para o que lhe causa desconforto, hoje pode ser aquele dia de aliviar o que lhe causa mal-estar. No fim do dia a lua e o Sol num encontro harmonioso encontram uma solução. Você vai conseguir organizar as coisas, compreender melhor o que sente e entender o que precisa ser modificado na sua rotina.

Signo de Aquário hoje

Hoje você está mais inspirado e comunicativo e pode expressar suas ideias com mais clareza. Chegou a hora de fazer aquelas mudanças que você vem pensando há tempos. Você só precisa de tranquilidade.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.