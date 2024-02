Preta Gil relata indisposição no Carnaval: ‘corpinho pediu descanso’

A cantora Preta Gil usou o Instagram, na madrugada desta terça-feira (13), para relatar que estava indisposta. Ela ainda explicou que devido ao quadro de saúde, os médicos que a acompanham pediram para ela ficar em casa no último dia de Carnaval.

Preta, que venceu um câncer de intestino em dezembro de 2023, se apresentou no Rio de Janeiro e marcou presença em Salvador durante a folia desse ano.

“Meu corpinho pediu um descanso, foram muitas emoções nos últimos dias. Hoje tive uma indisposição e meus médicos me recomendaram ficar em casa nesse último dia de Carnaval, descansando”, iniciou a artista.

“Já estarei bem, eu fico triste porque queria cantar com meu amigo Xamã, na varanda do Expresso 2222 e queria estar no último dia do Camarote, mas minha prioridade é meu bem-estar, minha saúde. O que recebi de amor nesses últimos dias não tem explicação, obrigada a todos que passaram pela varanda e pelo Camarote e me mandaram beijos e boas energias! Até 2025”, concluiu.