Estandarte de Ouro 2024: veja lista de ganhadores

A premiação do Estandarte de Ouro chegou à 52ª edição nesta terça-feira (13), escolhendo a Portela como a melhor escola do Grupo Especial do Rio de Janeiro pelo júri em 2024. A agremiação desfilou o enredo “Um defeito de cor” e foi a segunda a passar pela Marquês de Sapucaí. O Estandarte de Ouro é realizado pelos jornais O Globo e Extra.

A Imperatriz Leopoldinense também foi destaque na premiação, levando o maior número de prêmios dessa edição. Foram eles: melhor ala, mestre-sala, porta-bandeira e puxador.

Confira a lista completa de premiados do Estandarte de Ouro 2024:

Escola: Portela

Enredo: Portela

Samba-enredo: Imperatriz Leopoldinense

Inovação: Salgueiro, o carro "A beleza Yanomami" com a cachoeira de Led

Bateria: Mangueira

Melhor ala: Imperatriz leopoldinenese, "Sonhar com Rosas"

Ala das baianas: Beija-Flor

Ala de passistas: Mocidade

Mestre-sala: Phelipe Lemos, Imperatriz Leopoldinense

Porta-bandeira: Rafaela Theodoro, Imperatriz Leopoldinense

Comissão de frente: Viradouro

Puxador: Pitty de Menezes, Imperatriz Leopoldinense

Personalidade: Vilma Nascimento, histórica porta-bandeira da Portela

Revelação: Mestre Pablo, Porto da Pedra.

A novidade da vez está relacionada ao Prêmio Fernando Pamplona. A categoria faz referência às escolas que fazem melhor uso de material barato na confecção de alegorias e, neste ano, passa a ser destinado à Série Ouro e não mais ao Grupo Especial.