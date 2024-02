Quando é a apuração do Carnaval 2024 de SP? Veja quando sai o resultado do desfile das escolas

A folia ainda toma conta das ruas e aqueles que gostam dos tradicionais desfiles das escolas de samba já aguardam os resultados do Carnaval de São Paulo. A apuração será transmitida ao vivo pela TV Globo ou na internet, na plataforma Globoplay a partir das 16h desta terça-feira (13).

As 14 agremiações do grupo especial passaram pelo Sambódromo do Anhembi na última sexta (9) e sábado (10). São elas:

Camisa Verde e Branco;

Barroca Zona Sul;

Dragões da Real;

Independente Tricolor;

Acadêmicos do Tatuapé;

Mancha Verde;

Rosas de Ouro;

Vai-Vai;

Tom Maior;

Mocidade Alegre;

Gaviões da Fiel;

Águia de Ouro;

Império de Casa Verde;

Acadêmicos do Tucuruvi.

Veja também

Quais são os critérios avaliados no Carnaval de São Paulo 2024?

Ao todo, os jurados dão nota para nove quesitos. São eles:

Alegoria;

Fantasia;

Samba-enredo;

Comissão de frente;

Enredo;

Mestre-sala e porta-bandeira;

Harmonia;

Evolução;

Bateria.

Quando ocorre o Desfile das Campeãs?

O desfile das Campeãs do Carnaval 2024 de São Paulo está programado para o próximo sábado, dia 17 de fevereiro, também no sambódromo do Anhembi.