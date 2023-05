Porchat é criticado por defender Léo Lins após decisão judicial: 'não existe censura do bem'

O humorista Fábio Porchat foi criticado nesta terça-feira (16) nas redes sociais logo após defender o também humorista Léo Lins. Este último teve um dos vídeos no próprio canal do Youtube removido por conta do conteúdo com piadas direcionadas a minorias.

A decisão foi do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), vinda do pedido do Ministério Público de São Paulo. Segundo o órgão, Léo Lins estaria “reproduzindo discursos e posicionamentos que hoje são repudiados”. O conteúdo citado aborda piada com escravidão, perseguição religiosas e pessoas com deficiência.

O vídeo em questão já possuía mais de três milhões de visualizações na plataforma e foi defendido por Léo Lins após a decisão. Nas redes sociais, internautas lembraram do conteúdo e apontaram o preconceito.

"Na base, está o velho. Em cima, está o nordestino pobre. Depois dele, está a mulher grávida, que tem assento especial. Em cima dela, está o gordo que também já tem assento especial. O gordo é uma grávida que se autoengravidou. (...) Em cima do gordo, está o deficiente que tem assento, não pega fila. A prova disso é que um velho nordestino, gordo e deficiente virou presidente", declara no vídeo.

Por conta disso, Fábio Porchat veio a público para, segundo ele, se posicionar contra a "censura". "Isso aqui é uma vergonha! Inaceitável!", escreveu ele no Twitter. Não demorou para que usuários da rede criticassem o posicionamento.

"Achei foi pouco. Piada com minorias nos dias em que vivemos não dá para aturar mais. É sempre um hétero branco defendendo essas coisas. Achei bem feito! Cadê aquele seu discurso sobre “não precisamos rir das minorias”? Foi pra parecer legal? Decepção, Fábio", disse a drag queen Pietra Parker.

Novo posicionamento

Já no início da tarde, Fábio voltou a falar sobre o assunto. "Não gosta de uma piada? Não consuma essa piada. Se a piada não incitou o ódio e a violência ela é só uma piada. Tem piada de todos os tipos, de pum e de trocadilho, ácida e bobinha. Tem piada de mau gosto? Tem também. Tem piada agressiva? Opa. Mas aí é só não assistir", começou ele em um longo texto.

Ainda assim, continuou, afirmando que "impedir o comediante de pensar uma piada é loucura". "Quem foi lá assistir ao Léo Lins adorou. Riram muito. Quem não gostou das piadas são os que não foram. Pronto, assim que tem que ser. Ah, mas faz piada com minorias… E qual o problema legal? Nenhum. Dentro da lei pode-se fazer piada com tudo tudo tudo. Não gostar de uma piada não te dá o direito de impedir ela de existir", pontuou.

Nos comentários do novo post, seguidores voltaram a questionar o posicionamento. "Está aqui um belo exemplo de como não gerenciar uma crise de imagem. Oportunidade de ficar calado ou simplesmente reconhecer o erro, mas não, vem a justificativa. Troque seus assessores ou reveja atitude", diz um comentário.

Fábio Porchat e Gkay

Em meio à nova polêmica, muitos lembraram da controversa discussão entre o comediante e a influenciadora Gkay. Os dois viraram centro de uma polêmica após piada feita por Porchat durante o programa 'Melhores do Ano', do 'Domingão com Huck'.

Na ocasião, em uma piada com o humorista Jô Soares, Porchat chegou a brincar afirmando que ele "preferiu morrer" a entrevistar Gkay. "Eu olho o Jô e fico pensando: 'o que ele faria com Gkay, né Tatá? Foi por isso que ele preferiu nos deixar, às vezes", comentou aos risos.

Gkay se declarou contra a piada, afirmando ter ficado abalada com as declarações. Fábio disse ter entrado em contato com Gkay, reforçando que ela estava em evidência e as declarações não passavam de piada. Em contrapartida, ela disse que não responderia a mensagem.

Nas redes sociais, Fábio recebeu apoio dos internautas, que apontaram a falta de intenção em machucar Gkay, mas apenas fazer referência à participação da humorista no talk show comandado por Tatá Werneck. Em seguida, Gkay anunciou um tempo das redes, retornando com uma figura mais clean, sem procedimentos estéticos e nova postura.