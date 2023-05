Piqué quer processar Shakira após participação dos filhos em clipe, diz imprensa espanhola

Segundo a imprensa espanhola, Gerard Piqué irá processar Shakira após os filhos do ex-casal, Milan, de 10 anos, e Sasha, de 8, aparecerem no clipe da nova música da cantora, “Acróstico”. Nas imagens, eles aparecem cantando e tocando piano com a artista.

Segundo o La Vanguardia, o ex-jogador e seu advogado, Ramón Tamborero, estão finalizando os detalhes da ação.

"Piqué não quer guerra, mas Tamborero está insistindo para que ele denuncie. O atual acordo do ex-casal sobre os filhos não contempla a questão de expor as crianças neste contexto", disse o jornalista Pepe del Real do Programa Ana Rosa. “Mas os advogados de Shakira estão muito tranquilos”, completou.

A música “Acróstico” é uma dedicatória às crianças e fala nas entrelinhas sobre o divórcio que Shakira enfrenta, além de contar sobre sua fragilidade perante os filhos com a situação. Cantada em espanhol, ela rapidamente chegou ao Top 10 Global do Spotify.

Desde a separação de Piqué, Shakira vem lançado canções que falam sobre seu atual momento, inclusive da traição de Piqué, que atualmente namora a ex-amante, Clara Chía.