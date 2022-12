Pedro Paulo Rangel segue intubado e tem medicamentos sedativos suspensos, diz boletim médico

O ator Pedro Paulo Rangel segue intubado e respirando com a ajuda de aparelhos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Casa de Saúde São José do Rio de Janeiro, conforme novo boletim médico emitido nesta quarta-feira (14). As informações são do jornal O Globo.

Segundo a equipe médica informou aos familiares, os medicamentos sedativos foram suspensos no tratamento do artista. A expectativa é que ele acorde até as próximas 72 horas.

INTERNAÇÃO

Na madrugada do último sábado (10), o artista foi intubado, mas já na segunda-feira (12), realizou exames de sangue que apontaram a recuperação. “A intubação visa descansar e melhorar o pulmão”, disse o hospital.

Na última semana, Pedro Paulo chegou a ser transferido da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o quarto. Entretanto, após recomendação médica, acabou retornando ao tratamento intensivo no hospital para o efeito mais preciso da medicação.

DOENÇA CRÔNICA