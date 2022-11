Pedro Leonardo e a esposa se separam após 12 anos de casamento

Pedro Leonardo, filho do sertanejo Leonardo, e a esposa, Thais Gebelein, estão se separando após 12 anos de casamento. A informação foi confirmada pela influencer em Stories publicados no Instagram no domingo (20).

Nas redes sociais, Thais contou aos seguidores que os dois decidiram seguir os caminhos separados, mas que a criação das filhas continuará sendo prioridade: “Vamos manter o que for preciso para criar as nossas filhas, mas hoje será melhor assim", declarou.

O casamento com o cantor gerou duas filhas: Maria Sophia e Maria Vitória.

Continuando o desabafo, a influencer confessou estar vivendo um período desafiador da vida, mas que sabe ser o necessário no momento.

“São coisas da vida que deixam a gente sem chão, tudo de uma vez, igual uma tempestade, mas vai passar. Estou em um dos piores momentos de minha vida, vivendo o que preciso viver nesse momento”

Pedro ainda não se pronunciou oficialmente sobre o término.