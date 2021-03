Paulo Gustavo apresenta melhora após intubação por causa da Covid-19

O ator e humorista Paulo Gustavo apresentou melhora no quadro de saúde após ser intubado em meio a complicações devido à Covid-19. O artista, que tem 42 anos, está em tratamento pela doença há dez dias.

A informação da melhora foi confirmada na manhã desta terça-feira (23) à CNN. Enquanto ressalta a evolução positiva detectada, o comunicado também continua pedindo orações para o restabelecimento da saúde do artista.

Intubação

Internado em um hospital do Rio de Janeiro, Paulo Gustavo precisou de ventilação mecânica invasiva para um tratamento mais seguro, segundo apontou informe da assessoria divulgado na segunda (22). A decisão foi dos médicos após análise do quadro.

Legenda: O marido de Paulo Gustavo, Thales Bretas, usou o Instagram recentemente para comunicar a necessidade de intubação Foto: reprodução/Instagram

A nota relatou que o ator estaria em "plena consciência de seu estado" e que a equipe de médicos responsáveis pelo tratamento está confiante da recuperação. "A família do ator agradece aos fãs pelo carinho e pede que continuem a enviar boas energias", também pediu o texto.

Thales Bretas, marido do ator, contou o estado de confiança de que a intubação seja algo provisório para chegar à cura. "Tenho muita fé e sei que já já ele estará alegrando a minha vida e a de muita gente por aí novamente", pontuou.

Diagnóstico de Covid

A internação de Paulo Gustavo foi orientada por médicos, e aconteceu em um hospital particular do Rio de Janeiro no último dia 13 de março.

Ainda na última sexta-feira (19), a equipe do ator e humorista disse, em nota, que os sinais de melhora estavam sendo constantes dos pontos de vista clínico, laboratorial e tomográfico.

Segundo o comunicado do dia em questão, a família do ator está confiante dos próximos passos. "Paulo e sua família agradecem todas as orações e mensagens de apoio por sua recuperação", informava a nota.