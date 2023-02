Paolla Oliveira compartilha fotos de Carnaval com o namorado Diogo Nogueira: ‘dia cheio de amor’

Paolla Oliveira usou suas redes sociais nesta terça-feira (21), para compartilhar momentos de alegria durante o carnaval. A atriz acompanhava o sambista e companheiro, Diogo Nogueira , em um bloco comandando pelo cantor no Rio de Janeiro.

"Um dia cheio de amor e muito samba. Até ano que vem, Clube do Samba", escreveu Paolla na legenda. A folia de Carnaval aconteceu na praia de Copacabana.

"Coisa linda, gente! Difícil descrever a emoção de ver aquela multidão toda atrás do Bloco do Clube do Samba! Valeu todos vocês que estavam lá! Obrigado meu pai por mais esse presente", publicou Diogo na rede social.