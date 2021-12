Pabllo Vittar aparece com curativos e hematomas após rinoplastia

A cantora Pabllo Vittar publicou nas redes sociais nesta sexta-feira (17) uma série de selfies em que aparece com curativos e hematomas pelo rosto. Isso porque a artista fez uma cirurgia estética no nariz.



Em seus stories do Instagram, Pabllo explicou que o procedimento de rinoplastia foi apenas um ajuste.

"Essa rinoplastia que eu fiz aqui é para dar um retoque na rinoplastia que fiz há 3 anos. E é aquele ditado, né, minha filha: se eu quero e eu posso, por que não?", afirmou.A cantora também falou que só está consumindo líquidos, como sopas e sucos: "Isso porque eu também fiz o queixo. Não dá para ver aqui, mas tem pontinhos".Questionada se estava sentindo dor, a cantora garantiu: "Foi muito tranquilo. Eu já estava querendo fazer essa cirurgia desde janeiro mas, por conta de agenda, acabou não dando. Mas eu estou ótima, não estou sentindo dor e nem nada", concluiu.