Arthur Aguiar lança música sobre traições à Mayra Cardi: 'Nem sei quantas'

O ator e cantor Arthur Aguiar lançou nesta sexta-feira (17) uma música em que relata os altos e baixos do casamento com a coach e ex-BBB Mayra Cardi. Em "Regue O Amor", ele fala sobre os erros e traições que cometeu durante relacionamento com a influenciadora digital.

"Eu fiz muitas promessas que eu não cumpri, uma chuva de erros e decepções. Você teve que cortar o mal pela raiz", inicia a canção, que relembra a separação do casal em 2020.

Ouça 'Regue o Amor'

A música tem um refrão que cita a importância de cuidar e ter atenção ao próprio relacionamento. O artista menciona que não esteve presente como deveria tanto no dia a dia quanto em momentos importantes.

"Relacionamento é sobre cultivar, mas eu tava ocupado demais pra lembrar. Perdi o timing de regar o amor, azar o meu", entona Arthur Aguiar.

Exaltação à esposa

Em uma das partes da música, ele conta explicitamente sobre as traições à Mayra Cardi. "Eu nem sei quantas vezes que eu te traí, te peço perdão por tudo que eu fiz", afirma a letra. Depois, ele exalta a esposa, com quem tem uma filha, Sophia.

"Uma mulher que nem você eu nunca vi, nem vou ter, mas que bom que agora você tá feliz", diz ele, referindo-se à vida pessoal da ex-BBB e ao relacionamento dos dois, que foi reatado.