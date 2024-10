P Diddy deve comparecer a audiência para adiar julgamento por tráfico sexual para 2025, diz advogado

O rapper Sean "Diddy" Combs, acusado de agressão e tráfico sexual nos Estados Unidos, deve comparecer nesta quinta-feira (10) a uma audiência preliminar do processo na corte de Manhattan, em Nova York. A intenção, aponta o jornal New York Post, é de que ele vá a julgamento em abril do próximo ano.

Na última semana, Diddy entrou com pedido de fiança pela terceira vez. Segundo os advogados do cantor, ele estaria se comprometendo a esperar o julgamento do processo em questão, ainda que seja alvo de outros nove em cortes federais e estaduais dos EUA.

Ainda segundo informações do NY Post, a reunião deve acontecer por volta das 14h, no horário local, para discutir uma data potencial para o julgamento, além de definir o dia para a apresentação das provas contra o acusado.

Os advogados de acusação de Combs alegam ter reunido "inúmeros terabytes de material eletrônico" contra o rapper, incluindo dados retirados dos aparelhos telefônicos, notebooks e discos de armazenamentos encontrados até o momento.

Enquanto isso, os advogados dele, Marc Agnifilo e Teny Geragos, afirmaram em carta que devem solicitar o julgamento para abril ou maio do próximo ano.

Relembre o caso

O rapper Sean "Diddy" Combs deve enfrentar ao menos 120 acusações de estupro e abuso sexual, segundo informações divulgadas por um advogado de Houston responsável pela representação de vítimas. Uma dessas acusações aponta que o cantor teria abusado sexualmente de um garoto de 9 anos.

A expectativa, apontou o advogado Tony Buzbee, é de que os processos contra o artista sejam abertos nas próximas semanas. Enquanto isso, Diddy continua preso em Nova York, desde que foi alvo de operação no último dia 16 de setembro.