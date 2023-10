O que acontece com Judite em Todas as Flores? Veja final da personagem na novela

A personagem Judite da novela Todas as Flores, que está no ar na TV Globo e disponível no Globoplay, passará por grandes desafios nos próximos capítulos do folhetim. A costureira irá se arriscar, mais uma vez, ao lado de Pablo (Caio Castro), para resgatar a protagonista Maíra (Sophie Charlotte).

Após concluir a missão sã e salva, os três voltam para a casa de Judite no bairro da Gamboa, onde Maíra se esconde nos fundos com Rivaldinho, seu filho recém-nascido. Enquanto isso, a costureira e o filho estudam uma forma de libertar Maíra do cárcere privado. Fingindo estar interessado no projeto social, o jovem aproveita para distrair Garcia (Adriana Seiffert) e Judite ajuda a afilhada a fugir do local.

Veja também

Do outro lado, Zoé e Vanessa (Letícia Colin) não deixam a fuga de Maíra por menos e fazem um pacto de vingança. A vilã ordena que os capangas da organização procurem a mocinha, e a estilista sugere que elas sequestrem Rivaldinho para capturá-la novamente.

Nos capítulos que irão ao ar na próxima semana, os criminosos que fazem parte da quadrilha de tráfico humano vão invadir a casa de Judite e sequestrar a criança. A loira vai fingir cooperar com Zoé, enquanto arma um plano com Pablo para roubar a fortuna da vilã. Por enquanto, Judite fica de fora da armação.

Com o dinheiro roubado, Maíra pagará pela cirurgia para voltar a enxergar, cena que deve ser exibida na próxima quinta-feira (12).

Final da personagem

Judite termina a novela solteira e feliz, aproveitando o samba na Gamboa. Antes do desfecho, ela voltará a se relacionar de forma breve com Humberto. Os dois, que foram namorados no passado, têm uma recaída, mas a costureira descobre o verdadeiro caráter do pai de Rafael (Humberto Carrão), que é comparsa de Zoé nas vilanias, e termina o relacionamento.

A novela de João Emanuel Carneiro vai ao ar de segunda a sexta, na TV Globo, após 'Terra e Paixão'. Todos os episódios estão disponíveis na plataforma de streaming da Globoplay.

O último capítulo de Todas as Flores deve ir ao ar em dezembro. A novela originalmente tem 85 episódios e foi dividida em duas partes.