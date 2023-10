José Mayer acusa Globo por falta de pagamento em reprise de novela

O ator José Mayer, que está fora das telinhas desde 2016, criticou a TV Globo, nesta quarta-feira (11) devido à entrada de "Pátria Minha" (1994) no catálogo do Globoplay. O ex-galã afirma que não recebeu nenhum valor pela reexibição.

"É bom rever 'Pátria Minha'. Mas é lamentável constatar que as redes de televisão no Brasil não pagam aos artistas segundo as normas internacionais de direitos de imagem pelas reexibições de seus trabalhos", escreveu nas redes sociais.

Conforme a Folha de S. Paulo, o ator já havia reclamado da falta de pagamento pela reprise de "Mulheres Apaixonadas". O intérprete disse que a emissora ainda não o tinha pago pela reexibição.

Fora da televisão desde 2016

O último trabalho de José Mayer na TV foi na novela “A Lei do Amor”, em 2016. No mesmo ano, o ator foi denunciado pela assistente de figurino Susllem Tonani por assédio durante as gravações do folhetim. Mayer admitiu que errou e pediu desculpas por sua atitude.

Segundo o jornal Extra, José Mayer vive recluso em sua casa na região serrana do Rio de Janeiro, onde mora desde que se aposentou, na companhia da esposa, Vera Fajardo. O ator não pretende mais retornar à televisão.