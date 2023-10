Influenciadora Linda Andrade diz gastar R$ 10 milhões por semana com itens de luxo

A influenciadora digital Linda Andrade publicou um vídeo no TikTok no qual mostra seus gastos semanais como esposa de milionário. Ela é casada com o milionário Ricky Andrade e revelou gastar 2 milhões de dólares por semana, em torno de R$ 10 milhões.

Linda diz no vídeo que gastou os seguintes valores:

US$ 1,4 milhão (R$ 7,1 milhão) em brincos e colares;

(R$ 7,1 milhão) em brincos e colares; US$ 356 mil (R$1,7 milhão) em passeios no shopping;

(R$1,7 milhão) em passeios no shopping; US$ 229 mil (R$1,1 milhão) em jantares;

(R$1,1 milhão) em jantares; US$ 7,2 mil (R$ 36 mil) em bombons;

(R$ 36 mil) em bombons; US$ 201 mil (R$ 1 milhão) em ouro;

(R$ 1 milhão) em ouro; US$ 52 mil (R$ 263 mil) em casas noturnas; e

(R$ 263 mil) em casas noturnas; e US$ 216 mil (R$ 1 milhão) num fim de semana de descanso.

Ela já fez mais duas sequências de vídeos com valores exorbitantes, que tem chocado seus seguidores.

“Preciso do meu habibi”, escreveu uma pessoa. “Eu choro quando gasto 10 dólares no McDonalds”, disse mais uma. “Como você tem dinheiro infinito assim?”, questionou outro.

Conforme a Quem, Linda conheceu o marido aos 16 quando, quando ele não era rico, e trabalhava como técnico de lava-louça. Aos 21 anos, Ricky abandonou o antigo emprego e se dedicou ao estudo de operação da bolsa de valor, tornando-se milionário.

A influenciadora tem hoje mais de 797 mil seguidores no TikTok e compartilha detalhes de sua vida de luxo.